Rogaland Ap vil ha Tajik som ny kulturminister

Etter at Trettebergstuen fredag varslet at hun går av som statsråd etter brudd på habilitetsreglene, varsler Rogaland Arbeiderparti at de ønsker at Hadia Tajik skal ta over som kultur- og likestillingsminister.

– Det er godt kjent hvordan vi i Rogaland Ap vil styrke regjeringen. Hadia Tajik er en av partiets aller dyktigste politikere, og hun har dessuten vært kulturminister tidligere, sier leder Frode Fjeldsbø til TV 2.

– Det er verken jeg eller Rogaland Ap som setter sammen regjeringen, men jeg er overbevist om at Hadia kommer tilbake som statsråd, enten nå eller litt senere, sier Fjeldsbø.

LO er derimot ikke like positive til Tajik, som i fjor trakk seg som nestleder og statsråd etter pendlerboligsaken, skriver VG.

Kilder i LO sier til avisen at LO ikke ønsker Tajik som statsråd. Dagbladet får også opplyst fra sine kilder at Tajik ikke vurderes som en mulig erstatter til Trettebergstuen.

Ingen av de to avisene har lyktes i å få en kommentar fra Tajik selv.

Begge avisene har fanget opp at flere av deres kilder peker på Lubna Jaffery (Ap) som Norges neste kulturminister. Jaffery sitter nå på Stortinget som vara for arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Etter det Dagbladet erfarer ligger det ikke an til at flere statsråder bytter plass eller byttes ut i denne omgang – men at det kun skal inn en erstatter for Anette Trettebergstuen som kultur- og likestillingsminister.

(©NTB)