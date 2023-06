Rødt krever full gjennomgang av regjeringens utnevnelser

Allerede i desember spurte Seher Aydar i Rødt statsministeren om hva han gjorde for å sikre at regjeringens medlemmer ikke brøt habilitetsreglene. Etter Anette Trettebergstuens (Ap) fratreden fredag, mener partiet at regjeringen må ta grep.

– Nå innrømmer to statsråder på kort tid å ha brutt reglene. Regjeringa bør derfor gjøre en full gjennomgang og oversende den til Stortinget, så vi får se hvordan habilitetsreglene praktiseres og hva regjeringen har tenkt å gjøre for å sikre at de blir fulgt, sier Aydar.

Hun understreker at det ser ut til at regjeringen tar situasjonen på alvor, men at det ser ut til å være nødvendig med en gjennomgang.

[ Habilitetsreglene er klare, hevder jussprofessor ]