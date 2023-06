Nytt Økokrim-senter legges til Gjøvik

Vedum kom med nyheten på Gjøvik fredag. Han viste da til at det er bygget opp et kompetanse- og kunnskapsmiljø på Gjøvik, blant annet som følge av NTNUs utdanninger om cyberkriminalitet.

I en pressemelding skriver regjeringen at senteret vil være klart innen til åpning innen ett år.

– Og så er det nært Gardermoen. Det er lett å komme seg hit eller å dra rundt, sier Vedum.

Angrep på tilliten

– Like viktig som pengene, er tilliten. Angrep på tilliten som er selve gullbeholdningen i det norske samfunnet. Mange som blir utsatt for bedrageri, får skamfølelse og skyldfølelse, man føler seg naiv, sier han.

Dette skaper ringvirkninger i hele regionen, mener Vedum.

– Dette er like viktig for Toten og for Hamar, sier han.

Parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet var også på plass på Gjøvik:

– Det er en viktig milepæl at vi får på plass et slikt senter på Gjøvik, sier hun.

[ Støre: – Anette har gjort flere alvorlige feil ]

– Evig takknemlig

Ordfører Torvild Sveen (Sp) sier han er evig takknemlig for at senteret legges til hans by.

– Bedragerisenteret vil gjøre oss bemerket internasjonalt. Det er ikke ofte at 20–25 arbeidsplasser kommer vår vei innenfor denne virksomheten. Det er en stor dag for oss, sier han.

Han takket også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for et godt samarbeid om saken.

Økokrim har sett en økning i bedrageritilfeller de siste årene, og det nye senteret skal jobbe både med forebygging og etterforskning av slike saker.

Arbeidet med å opprette senteret startet for om lag et år siden. Men det har lenge vært usikkerhet og uenighet om plasseringen.

I desember anbefalte Økokrim å legge senteret til Trondheim. Regjeringen ba dem imidlertid om å vurdere Stjørdal og Gjøvik, skriver VG.