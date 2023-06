Nå blir det buss for tog i ukevis på Østlandet

– Vi kan ikke jobbe i sporet når det går tog der. Derfor velger vi den tiden på året med færrest passasjerer og minst trafikk for å gjøre vedlikeholdsarbeid, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Verst går det utover reisende til og fra Drammen stasjon, skriver NRK Natt til lørdag starter en seks uker lang periode med arbeid for å bygge det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen. Det betyr seks uker stans i togtrafikken ved stasjonen, som allerede før arbeidene starter går på halv maskin på grunn av flomsikring og arbeidet med ny bybru, skriver NRK. Arbeidene påvirker også reisende med Bergensbanen.

– I år vil togene kjøre til Brakerøya, og derfra går det shuttlebuss til Drammen. Men, dersom du skal videre forbi Drammen, må du huske å bytte til buss for tog på Asker, sier Siv Egger Westin, kommunikasjonssjef for persontog i Vy.

Oppgradering

I Vestfold skal Tønsberg stasjon og Tangentunnelen oppgraderes i sommer – noe som må gjøres uten tog på skinnene.

Av andre steder det blir buss for tog er på Gjøvikbanen. Her er det stengt mellom Oslo S og Gjøvik 7. til 20. august, for å teste nytt signalsystem og gjøre andre oppgraderinger.

Fra lørdag er det også stengt mellom Mjøndalen og Kongsberg/Nordagutu på Sørlandsbanen. På Oslo S er det de fire siste helgene i juli nattestengt mellom lørdag og søndag.

Kun en uke på Østfoldbanen

For reisende på Østfoldbanen slipper man noe billigere unna. I år stenges jernbanen kun i en uke, og bare enkelte avganger erstattes med buss for tog de siste tre ukene.

På Oslo S vil de fleste busser gå fra Trelastgata ved spor 19. På andre togstasjoner er bussholdeplassene merket med gult der det går buss for tog.

– Vi skal skilte godt, se etter de gule skiltene. Togselskapene har kundeveiledere på plass på de store stasjonene for å bistå de reisende, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon.

(©NTB)