MDG om sykkelsatsingen i Oslo: – Vi er på ingen måte i mål

– Det er et hårete mål, sier byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav (MDG) til Dagsavisen.

Byrådet har som mål at 25 prosent av alle hverdagsreiser skal være tatt ned sykkel innen 2025. Stav er fortsatt fornøyd med fremgangen som har skjedd siden Arbeiderpartiet, SV og MDG vant byrådsmakten i Oslo i 2015.

Selv om kun seks prosent bruker sykkel som sitt daglige fremkomstmiddel, har det vært en 50 prosent økning av sykkeltrafikken siden 2015, ifølge Aftenposten. Avisen baserer seg på tall fra Oslo kommunes egne sykkeltellere, som er plassert over hele Oslo sentrum.

Se alle tellerne i hovedstaden her.

Bare i mai i år er det en oppgang i sykkeltrafikken på 13,1 prosent siden mai i 2022, opplyser MDG. Det er mai-rekord.

– Både miljøet og folkehelsen har godt av at folk sykler, mener Stav.

Nytt bussanlegg Byråd for Miljø og Samferdsel Sirin Stav under markeringen av oppstart for Indre by-kontrakter, nye busser for miljøvennlig busstilbud og nytt bussanlegg for Oslo. (Beate Oma Dahle/NTB)

[ Direktør i Oslo kommune tjente 5,4 millioner i fjor: – Langt over all anstendighet ]

Uenige om innsatsen

Men ikke alle er like fornøyde som MDG. Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe skriver i et leserinnlegg til Avisa Oslo at «Den gedigne sykkelsatsingen byrådet har ansvaret for, og de påstått fantastiske resultatene den gir, viser seg i realiteten å ikke være stort mer enn propaganda og lek med tall». Videre skriver Lindboe at det er kostbart å bygge sykkelveier nesten ingen bruker. Bakgrunnen for beskyldningene er nettopp byrådets mål, sammenlignet med tallene på hvor mange som faktisk sykler.

Lindboe mener også at det er rart at byrådet har brukt over 2,6 milliarder kroner for å få bedre sykkelvei når tallene kun viser seks prosent.

Stav synes det er pussig at Høyre kritiserer MDG for sykkelsatsingen når de ifølge henne ikke har gjort noe for å gjøre det bedre. Hun står ved sitt og kontrer:

– Vi trenger mer sykkelvei og bedre kvalitet på veiene.

Anne Lindboe er uenig i påstanden om at de ikke gjorde noe, og skriver i en e-post til Dagsavisen at «det kan være enklere å skylde på andre enn å ta ansvar selv, når man blir stresset over å ikke nå målene». På spørsmål om hva Høyre ville gjort for å forbedre statistikken, svarer hun blant annet:

– Vi ville rett og slett brukt tilgjengelig teknologi for å få flere syklister igjen for pengene ved å prioritere prosjektene som er viktigst, i stedet for å være ensidig opptatt av å telle antall meter sykkelvei.

Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg Høyre politikere De to Høyretoppene avbildet foran rådhuset i Oslo. Anne Lindboe, Høyres ordførerkandidat i Oslo ved valget i 2023, sammen med Eirik Lae Solberg, Høyre politiker og Høyres kanditater til byråsdleder. (Gorm Kallestad/NTB)

[ Den grønne mannen har nå blitt to grønne damer ]

Planene er klare

Kommunen har tall for hvilket reisemiddel folk flest velger til daglige reiser i Oslo. I 2009 var antallet 5,3 prosent, året etter at det nye byrådet tok over, 2016, var de oppe i 6,3 prosent. Etter en topp i koronaårene 2020 og 2021, sto altså sykkel for 6 prosent av framkomstmiddelet for daglige reiser i Oslo i fjor.

Selv om økningen i antall som velger sykkel som hovedtransport ikke har økt betraktelig, har andelen syklister som føler seg trygge i trafikken i hovedstaden nesten doblet seg, ifølge Oslo kommunes holdningsundersøkelse for sykkel.

Mens det før dagens byråd kom til makten i 2015 kun var 9 prosent som følte seg trygge, var det i fjor 31 prosent som gjorde det samme. Byråd Sirin Stav tror dette kan ha noe med sykkelveiene å gjøre, og sier de spesielt ser en økning der sykkelveien er opphøyd.

– Jeg tror jo det handler om at vi har satset rekordtungt på at det skal være trygt å sykle i byen. Det skal oppleves trygt enten du er 80 eller 8 år.

Så selv om 25-prosentmålet er langt fra nådd, forteller Stav at de har klare planer for veien videre. De skal fortsette arbeidet for å gjøre Oslo til en ekte sykkelby.

– Du får det du legger til rette for, mener hun.

Likevel er hun enig i at målet om at 25 prosent av hverdagsreiser er et ambisiøst mål, og er klar på følgende:

– Det beveger seg i riktig vei, men vi er på ingen måte i mål.

[ PST gjør flere endringer etter 25. juni-rapporten ]

[ Tung tung start på valgkampen for Støre ]