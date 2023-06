18-åring funnet etter leteaksjon i vannet i Hamar – det blir forsøkt livreddende førstehjelp

Det ble satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av pårørende klokken 18.22. Da var det ingen som hadde sett ham etter klokken 16.

Operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt sier til NTB at vitner har sett 18-åringen svømmende, men at han da ikke skal ha hatt problemer.

Ifølge Hamar Arbeiderblad var politiet i vannet med undervannskikkert ved 19.45-tiden. Samtidig ankom dykkere fra brannvesenet.

Politiet i Innlandet opplyser at det var dykkerne som fant mannen. Ifølge avisen ble mannen funnet i vannet mellom Høyensalodden og Koigen.

– Han er kjørt til Hamar sykehus, det blir forsøkt livreddende førstehjelp, skrev politiet på Twitter klokken 21.18.