Brenna applauderes for håndteringen av habilitetssaken

Retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, sier til ABC Nyheter at Brennas unnskyldningsstrategi er perfekt gjennomført.

– Og det er grunnen til at dette bare blir en ripe i lakken. Hun har gjort en feil, hun oppdaget den selv og hun er proaktiv, sier han.

Tirsdag gikk kunnskapsministeren ut i mediene og la seg flat etter at det ble kjent at hun ga et styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. Hun har erklært seg inhabil også overfor disse.

Brenna sa blant annet at hun har håndtert spørsmål om sin egen habilitet for sent og for dårlig, og at det har ført til flere feil.

– Det er alvorlig, og det beklager jeg, sa Brenna.

– Det som kan bli fullstendig krise, er hvis en sak til dukker opp. Da velter alt, mener Ringdal.

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, er enig med Ringdal. Han sier Brenna har håndtert saken helt etter læreboken og at statsråden har styrt prosessen fram til nå.

– Men nå er det mer utenfor hennes kontroll, så hvis nye ting dukker opp, blir alt vanskeligere, sier han.

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet å starte undersøkelser av Brenna og sakene knyttet til hennes habilitet.

(©NTB)