Venstre støtter at det åpnes kontrollsak mot Brenna – går mot gransking

– Å sørge for egen habilitet er helt grunnleggende for at befolkningen skal ha tillit til de beslutningene som tas av en regjering. Derfor støtter Venstre at det opprettes en kontrollsak mot Tonje Brenna, sier Grunde Almeland til NTB.

Almeland sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Venstre.

Også Høyre og Frp vil åpne kontrollsak mot Brenna. Til sammen har de tre partiene fire av ti medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det kreves støtte fra en tredel av medlemmene i komiteen for å åpne kontrollsak.

[ Tonje Brenna (Ap) ga styreverv til god venn: – Jeg beklager ]