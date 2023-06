Så mange nordmenn ønsker mindre ferie

En del av oss kunne faktisk tenkt seg mindre ferie enn de har i dag, viser en undersøkelse fra HR-selskapet SD Worx.

– I Norge er ferie blant de minst attraktive fordelene i arbeidslivet. Fire av ti skulle heller ønske at de fikk mer betalt, sier Rune Alvestad, leder for SD Worx Norge.

Undersøkelsen, som har hentet inn svar fra over 16.000 ansatte og flere enn 4.800 arbeidsgiverrepresentanter, omfatter 16 europeiske land og ble utført i februar i år.

I Europa-toppen

Resultatene viser at fire av ti norske arbeidstakere ønsker seg litt mer ferie og at over 31 prosent av oss er fornøyde med antallet feriedager de har i dag.

Samtidig svarer omtrent ti prosent at de ønsker seg mindre fri. Seks prosent av disse ville gjerne hatt litt mindre ferie. De resterende, altså en liten andel, ville hatt mye mindre ferie.

Her er vi på topp i Europa, ifølge en pressemelding fra SD Worx Norge.

Nordmenn skiller seg også ut når det gjelder å ønske mer fleksibilitet for når ferien kan tas ut, og er også i Europa-toppen i å overføre ferie fra ett år til det neste, ifølge undersøkelsen.

Norge er også det landet hvor det er vanskeligst å få ubrukt ferie utbetalt som lønn.

[ Kommentar: Er det virkelig nødvendig å gjøre juni til enda en desember? ]

Varsling av ferie

Det varierer imidlertid hvor lang frist norske arbeidstakere har til å melde inn tidspunkt for avvikling av ferie, og på det området har vi det mer fleksibelt enn de fleste andre land. Bare åtte prosent av norske arbeidsgivere krever varsel mer enn en måned i forveien.

Dobbelt så mange svenske og danske arbeidsgivere, og tre ganger så mange finske arbeidsgivere, krever det samme.

I Norge sier 30 prosent ifra til arbeidsgiveren samme dag som de vil ha ferie, og 32 prosent sier ifra én til sju dager før ferien skal tas.

– Undersøkelsen viser at nordmenn i stor grad er fornøyde med sine ferieløsninger. Det reflekteres blant annet av at mer ferie er en av de minst attraktive fordelene i arbeidslivet, og at en av ti faktisk ønsker seg mindre ferie, slutter Alvestad i SD Worx.

[ − Sommerjobbene blir stadig viktigere ]

---

Ferieloven

(kort utdrag)

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, ifølge paragraf 5.

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke, ifølge paragraf 5.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret, ifølge paragraf 7.

Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret, ifølge paragraf 7.

---