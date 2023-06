Seks nye legemidler innføres – Kreftforeningen jubler

Beslutningsforum, som vurderer nye behandlingsformer på vegne av staten, har besluttet at seks legemidler tas i bruk i norske sykehus.

I en pressemelding opplyser Beslutningsforum at dette blant annet gjelder genterapi (Libmeldy) for metakromatisk leukodystrofi (MLD). Dette er alvorlig og svært sjelden stoffskiftesykdom som angriper hele nervesystemet, der barna har et omfattende behov for pleie.

Også Trodelvy til brystkreftpasienter er det besluttet at skal tas i bruk. Trodelvy er en type cellegift som skal forhindre at svulsten vokser, deler og sprer seg, skriver Brystkreftforeningen på sine nettsider.

At medisinen omsider blir innført er gode nyheter for Kreftforeningen.

– I dag jubler vi med brystkreftpasientene som har ventet i halvannet år på medisinen Trodelvy! Etter to skuffelser i Beslutningsforum er det endelig avgjort at den innføres fra 15. juli, skriver foreningen på sin Facebook-side, skriver NRK.

Behandling for prostatakreft med spredning og personer med Crohns sykdom – tillegg til forebygging av hivsmitte – ble også innført skriver forumet.

– Vi er tilfreds med at vi kan innføre seks legemidler i dagens møte – i tillegg til å gi en anbefaling om korsettbehandling, samtidig som vi følger prioriteringskriteriene og sikrer at dette ikke går utover andre pasientgrupper i for stor grad, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse vest RHF og leder av Beslutningsforum.

