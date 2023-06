Rettssak etter politivoldssaken på Kongsberg går som planlagt

Det var bistandsadvokat Morten Kjensli som ba om at saken ble utsatt til etter rettsferien. Han mener det er satt av for liten tid, og at det trengs minst fire dager til behandlingen i tingretten.

Men slik blir det altså ikke, opplyser dommeren til kanalen.

Episoden skjedde ved Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum i oktober i fjor. En politimann er tiltalt for å ha lagt en mann i bakken og slått ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve. Det hele ble fanget opp på en overvåkingsvideo.

Saken er berammet i Buskerud tingrett 28 til 30. juni. Politimannens forsvarer, John Christian Elden, har tidligere sagt at hans klient ikke ønsker noen utsettelse.

