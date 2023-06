Politiet etterlyser mann etter grovt ran i villastrøk

Hendelsen ble først omtalt som frihetsberøvelse.

– Vi jobber bredt med flere hypoteser og den som per nå synes å være sterkest er det at det skal være snakk om et grovt ran. Det ser ut som det er én gjerningsperson og at denne gjerningspersonen har tatt seg til fots mellom klokken 14 og 15 på torsdag, sier politiførstebetjent Tonje Reiten til VG.

Sannsynligvis ikke målrettet

Til NTB sier Reiten at den fornærmede personen er fysisk uskadd etter hendelsen.

– Vedkommende har gitt gode beskrivelser av vedkommende i avhør. Det er derfor vi kan gå ut med en såpass god beskrivelse.

Den antatte gjerningspersonen beskrives som en mann i 30–40 årene, rundt 185 centimeter høy, lys i huden og av østeuropeisk utseende.

Mannen var trolig iført mørkegrå bukse med mange lommer, sort t-skjorte og mørke arbeidssko.

– Ingenting tyder på at dette var målrettet, men det er bare en av flere hypoteser. Etterforskningen vil vise om det stemmer.

Ukjent verdi

Reiten forteller videre at det er borttatt eiendeler fra huset der ranet skjedde.

– Jeg har ikke oversikt over hva slags eiendeler det er snakk om, eller hvor stor verdi det er snakk om. Vi har heller ikke funnet noen av gjenstandene i etterkant, sier politiførstebetjenten.

Det er også gjort omfattende tekniske undersøkelser på åstedet.

– Disse prøvene er til analyse nå, sier Reiten.

