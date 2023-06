Tidligere LO-leder Yngve Hågensen er død

– Det er med dyp sorg vi har mottatt beskjeden om at Yngve Hågensen er død etter et kort sykeleie. Han var en markant LO-leder og en ruvende skikkelse i norsk arbeiderbevegelse, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Hågensen var LO-leder fra 1989 til 2001.

– Yngve satte spor etter seg som LO-leder. Han var en av arkitektene bak det såkalte solidaritetsalternativet på begynnelsen av 1990-tallet, som bidro til at Norge kom ut av den økonomiske krisen og en historisk høy arbeidsledighet. Det var også under hans ledelse at LO-kjempet fram den femte ferieuken. Hans navn vil bli stående i historiebøkene som en av de store LO-lederne, legger Hessen Følsvik til.





Dagsavisen kommer tilbake med mer.