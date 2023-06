Rundt 20.000 lyn i Sør-Norge fredag – lørdag kan det bli enda flere

– Et farevarsel for mye lyn er gyldig for det meste av Sør-Norge, skriver Meteorologisk institutt i en oppdatering på Twitter.

I løpet av fredagen ble det til sammen registrert rundt 20.000 lyn i Sør-Norge, ifølge instituttet.

«Lørdag ettermiddag og kveld er det fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær», heter det i varselet.

– Det er nok ventet en del lyn og torden lørdag også. Vi regner med at det vil bli en god del ettermiddagsbyger i hele Sør-Norge, sa vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt til NTB fredag kveld.

Tordenbyger bygger seg gjerne fort opp, før de forsvinner igjen. Fagerli tør ikke å spekulere på hvor mye regn det er snakk om.

– Mange steder kan nok få kjempefint vær og ikke merke noe til regnet i det hele tatt. Hvor lokale bygene blir, er vanskelig å si noe om, sier han.

