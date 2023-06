Mann fengslet for voldtektsforsøk og overfall i Oslo

Mannen er ilagt brev- og besøksforbud i hele perioden, skriver VG.

Fem kvinner har nå status som fornærmet, opplyser politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

Mannen er siktet for et voldtektsforsøk natt til onsdag, en seksuell handling uten samtykke onsdag og to tilfeller av seksuelt krenkende atferd torsdag, samt et forhold som er vurdert som skremmende og plagsom atferd.

Mannen blir også sjekket opp mot andre hendelser de siste dagene.

Politiet opplyste om pågripelsen av mannen fredag.

– Torsdag ettermiddag litt etter klokken 16 ble en mann i midten av 20-årene pågrepet av politiet etter flere ulike hendelser samme ettermiddag i området Grønland og Gamlebyen. En mann skal ha oppsøkt unge kvinner og utvist uønsket seksuell atferd, herunder blotting, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Torsdag gikk politiet ut og sa at de etterforsket tre saker der kvinner hadde blitt overfalt i området Grønland, Tøyen og Kampen i Oslo den siste uka. To av hendelsene ble etterforsket som voldtektsforsøk, mens den siste ble regnet som seksuell handling uten samtykke.

Mannen skal nå gjennom en full psykiatrisk undersøkelse, opplyser Enoksen til VG.

Hans forsvarer, advokat Cathrine Grøndahl, sier at mannen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

