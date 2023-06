NRK beklager melding om påkjørsel

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Vi har ikke fått melding om påkjørsler i Drammen, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB rett over klokken 16.

Rett før meldte NRK at flere mennesker skal være påkjørt i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og at føreren hadde stukket av. På nrk.no beklager NRK nå publiseringen: «NRK meldte tidligere i dag at en bil skal ha kjørt på flere personer i Drammen og at føreren var stukket av fra stedet.

Politiet avkrefter nå at dette er tilfellet, og NRK beklager publiseringen.» Saken er nå trukket.