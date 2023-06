T-banestasjonen på Stortinget gjenåpnes mandag etter brannen i Grensen

På grunn av brannen har T-banen siste dagene passert Stortinget uten at det har vært mulig å gå av eller på. Stasjonen fikk vannskader etter at vann rant ned og inn på stasjonen under slokkearbeidet.

Fredag opplyser Ruter til Aftenposten at Stortinget T-banestasjon trolig åpnes mandag morgen og at planen er at trikkene starter å kjøre i Grensen fra onsdag.

Dette forutsetter at det ikke dukker opp uforutsette problemer i løpet av helgen.

Brannen brøt ut i 18-tiden søndag på takterrassen i en åtte etasjers høy kontorbygning i Grensen i Oslo. Brannen skapte store problemer for kollektivtrafikken og fremkommeligheten i området. Ingen personer ble skadd, men bygget fra 1899 har store skader.

