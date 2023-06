Samfunnsbedriftene: Regjeringen må lytte til brannfaglige råd

Fredag fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) rapporten fra arbeidsgruppen som har foretatt en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten.

– Dette er en fagrapport som det brede flertallet i Brann-Norge stiller seg bak. Regjeringen må lytte til de svært tydelige signalene, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Rapporten anbefaler blant annet:

Heltidsstillinger i ledelsen av brann- og redningstjenestene.

Forpliktende kommunesamarbeid om brann og redning.

Styrking av regionalt beredskapsnivå gjennom forpliktende samarbeid om større oppgaver.

Styrking av nasjonalt beredskapsnivå ved å gi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en tydelig rolle ved større hendelser og kriser.

– Det er kvaliteten på brann- og redningstjenesten som må være det viktigste, og så må organiseringen av tjenesten være et middel for å nå dette målet. Vi er helt enige med arbeidsgruppen om at både store og små kommuner må samarbeide mer hvis det er nødvendig for å sikre kvaliteten på tjenesten i hver enkelt kommune, sier Karlsen.

– Det var nå på tide med en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet – om lag 13 år siden sist det ble gjort en slik gjennomgang, sa Mehl i forkant av overleveringen av rapporten.

