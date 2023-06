Mann tiltalt for homohets

I tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Oslo heter det at mannen en lørdagsnatt i november i fjor i Universitetsgata ropte «jævla homo» gjentatte ganger. Videre ropte han «fuck alle homser» og «jeg hater homser». Han skrek også flere ganger at homofili er en skam og at det er ekkelt.

Hendelsen skjedde i Universitetsgata i Oslo sentrum ved 2-tiden natt til lørdag 12. november.

25-åringen er i tillegg tiltalt for å ha forstyrret den alminnelige fred og orden, for ikke å ha oppgitt navn til politiet, for å ha nektet å avgi fingeravtrykk, og for å ha forsøkt å bite en arrestforvarer etter at han ble pågrepet.

