Color Line kansellerer 14 avganger

– Skipet skal være tilbake i normal rute fra og med første seiling torsdag 22. juni, skriver Erik Brynhildsbakken, Color Line sin konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, i en melding til Sandefjords Blad.

Til Dagbladet opplyser Brynhildsbakken at skipet er inne for reparasjon knyttet til kjølesystemet. Han viser til Color Line sine rutetider for mer informasjon.

– Skipet har en svært høy grad av driftssikkerhet, men av og til er det nødvendig med en reparasjon før høysesongen, sier han.

Ingen av rutene har erstatningsskip å sette inn.

Følgende seilinger er kansellert: