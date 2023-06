Bufdir har fått innrapportert at 57 bekymringsmeldinger har gått tapt

Tallene er hentet fra en spørreundersøkelse fra Bufdir til alle landets barnevernstjenester om hvordan de har respondert på den tekniske feilen, opplyser Bufdir i en pressemelding fredag morgen.

Svarfristen var satt til torsdag 15. juni klokken 12:00.

Da fristen hadde gått ut var det kommet inn 166 svar, som utgjør 68 prosent av landets 244 barnevernstjenester. Av de 113 som hadde integrert nasjonal portal og kunne vært rammet av feilen, er det altså 18 som har bekreftet at meldinger har gått tapt.

I tillegg rapporterer seks tjenester at de har mistet brev eller møtereferater.

Lavere enn Visma

Tallet er lavere enn det Visma, som leverer den tekniske løsningen som sviktet, tidligere har meldt. Selskapet opplyste fredag forrige uke at de hadde registrert 67 bekymringsmeldinger i barnevernet som hadde gått tapt etter at det ble oppdaget en feil i selskapets tekniske løsning.

Bufdir opplyser til NTB at dette skyldes at de kun har fått svar fra 68 prosent av kommunene. De håper alle har svart innen de skal levere endelig rapport i slutten av oktober.

Det var mandag forrige uke at Bergen kommune holdt en pressekonferanse om at de hadde avdekket en feil i Visma-systemet som har gjort at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet.

Ifølge Visma hadde 220 kommuner fredag forrige uke rapportert at de hadde rettet feilen. 22 kommuner hadde da ikke rapportert at de har installert feilretting.

Bufdir skriver fredag at én kommune foreløpig ikke er ferdig med feilsøking, og vet ennå ikke om de mangler meldinger.

Bergen hardest rammet

Det er i Bergen det er oppdaget klart flest tilfeller av at bekymringsmeldinger er blitt borte, med 24 manglende meldinger.

I Kristiansand mangler det tolv, mens i Oslo og Øvre Eiker mangler det tre. Asker og Søndre Nordstrand mangler to hver.

Larvik, Alver, Molde, barnevernstjenesten Øst i Agder, Midt-Buskerud, Nordre Follo, Sarpsborg, Drammen, Søre Sunnmøre, Senja og Moss mangler alle én melding hver.

– Flere kommuner beskriver at de har fått gjenopprettet noe av informasjonen de har mistet. Samtidig er mye informasjon tapt. For mange meldinger vet kommunene kun om det var offentlig eller privat avsender og dato for sendt melding, skriver Bufdir i pressemeldingen fredag.

