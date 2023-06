Viggo Kristiansen anmelder Jan Helge Andersen for falsk forklaring

Kristiansen ble dømt for Baneheia-drapene i stor grad på grunn av Andersens forklaring. Kristiansen er frikjent etter at saken hans ble gjenåpnet. Nå er saken mot Andersen for det uoppklarte drapet i Baneheia også gjenåpnet.

Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling bekrefter overfor NRK at de nå anmelder Andersen for falsk forklaring.

– Vi har en anmeldelse om falsk anklage liggende klar, som vi bevisst har ventet med til beslutningen om gjenåpning forelå. Nå er det naturlig å oversende anmeldelsen til ansvarlig påtalemyndighet som skal føre saken mot Andersen, sier Meling videre.

