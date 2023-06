Tre overfallssaker i Oslo – utelukker ikke samme gjerningsmann

To av hendelsene etterforskes som voldtektsforsøk, mens den siste regnes som seksuell handling uten samtykke.

– Politiet kan ikke utelukke at det kan være samme gjerningsperson, dette er én av hypotesene vi jobber ut fra, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskningsseksjonen for seksuallovbrudd, til NTB.

Ifølge Grosberghaugen har det hittil i år vært svært få lignende saker i Oslo.

– Men dette er saker som skaper frykt og usikkerhet, og vi ser veldig alvorlig på disse hendelsene, sier Grosberghaugen.

– Brått og uventet

«Hendelsene har skjedd brått og uventet for de fornærmede, som er kvinner i henholdsvis 20-årene og tidlig 30-årene. Politiet har foreløpig vage beskrivelser av gjerningspersonens utseende, alder og bekledning i de tre sakene», heter det i en pressemelding fra politiet.

I alle tre sakene beskrives menn med mørk hud og antatt afrikansk utseende, og de skal ha vært ukjent for ofrene.

Overfalt ved fengselet

Den første hendelsen skjedde ifølge politiet klokka 3.35 natt til mandag 12. juni ved Botsparken utenfor Oslo fengsel. Fornærmede har forklart at hun ble overfalt av en ukjent mann i mørke klær. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt.

Den andre hendelsen skal ha skjedd i Kampen park ved Sons gate cirka klokka 17.20 på ettermiddagen mandag 12. juni. Denne etterforskes som seksuell handling uten samtykke.

Den tredje hendelsen skal ha skjedd rundt 1.30 natt til onsdag 14. juni ved Eiriks gate/Jens Bjelkes gate. Politiet opplyser at overfallet skjedde etter at en ukjent mann, muligens med hettegenser, kan ha fulgt etter fornærmede fra krysset mellom Åkebergveien og Eiriks gate. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt.

– Det har blitt brukt makt eller truende atferd og vold. Så er det ting som har skjedd underveis, som har ført til at hendelsene har blitt avbrutt. Det har blant annet vært vitner i nærheten, og i ett tilfelle har en av de fornærmede klart å ringe noen, sier Grosberghaugen.

– Er det andre uoppklarte overfall dere ser i sammenheng med disse hendelsene?

– Nei, ikke per nå, men det er klart at det var flere hendelser for to år siden med lignende modus, og mange av disse er ikke løst. Nå konsentrerer vi oss likevel først og fremst om disse tre hendelsene.

Anslått mellom 20 og 40

Alder på gjerningsmennene anslås noe ulikt, men i alle sakene beskrives menn som kan være et sted mellom 20 og 40 år, og i den ene saken oppfattet fornærmede at mannen snakket norsk, ifølge politiet.

Grosberghaugen vil ikke kommentere hvorvidt de har sikret biologiske spor etter overfallene.

– Men vi jobber med det, samt vitneavhør, ytterligere avhør av de fornærmede og å sikre og gjennomgå videomateriale og elektroniske spor, sier hun.

Politiet har satt ned et eget etterforskningsteam som jobber med saken. I tillegg er patruljene i de aktuelle områdene bedt om å være ekstra årvåkne.

De som har informasjon eller tips, kan kontakte politiet på 02800 eller på Oslo-politiets tipsside. Det samme gjelder andre som kan ha opplevd noe lignende.

– Vi håper at folk kan følge ekstra med. Det kan også være andre som er utsatt for samme type forhold, og vi håper at disse vil melde seg, og at dette kan bidra til å løse sakene, sier Grosberghaugen.

