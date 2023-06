Politiet innfører kjønnsnøytrale uniformsregler

– Uniformsreglementet oppdateres for å reflektere samfunnsutviklingen og for at politiets praksis skal være i tråd med diskrimineringslovgivningen om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet til Politiforum.

Politidirektoratet skriver på politiets nettsider at «endringen i uniformsreglementet er et viktig steg i arbeidet med mangfold og inkludering i etaten og i oppfølgingen av handlingsplan for mangfold, dialog og tillit».

– Neste steg er å se på muligheten for å opprette kjønnsnøytrale toaletter og garderober, skriver Politidirektoratet på politiets intranett «Kilden» torsdag, ifølge Politiforum.

