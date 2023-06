Politiet bekrefter at det ble avfyrt skudd ved skole på Furuset i Oslo – ber om tips

– Onsdag 14. juni cirka klokken 22.40 ble det avfyrt skudd ved Granstangen skole på Furuset i Oslo. Politiet er kjent med at flere personer var involvert i hendelsen. Etterforskningen er i en tidlig fase, og politiet jobber ut fra flere hypoteser i saken, skriver Oslo-politiet i en pressemelding torsdag.

De skriver at de ønsker opplysninger fra personer som kan ha observert noe, eller har informasjon i saken. De ber om at tips gis via www.tips.politiet.no/Oslo.

[ Slagsmål på Furuset i Oslo – stikkvåpen og mulig skytevåpen observert ]