Norwegian og Widerøe snur – SAS og Strawberry fortsetter boikott

Den siste tiden har en rekke selskaper besluttet å boikotte Freia som følge av at morselskapet Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland.

Etter et møte med Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet om saken onsdag fikk imidlertid pipa en annen låt hos flere aktører. Elkjøp snudde allerede onsdag kveld.

Torsdag fulgte flere etter.

Igjen Melkerull hos Norwegian

– Slik saken har utviklet seg, har vi valgt å fortsette salget om bord, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian til E24.

Hun sier de satte salget på vent grunnet usikkerheten i situasjonen.

– Vi satte salget på pause fordi det var mye usikkerhet rundt dette, og vi er alle sterkt følelsesmessig berørt av krigen i Ukraina, sier Glorvigen videre.

Widerøe snudde

Til VG opplyser kommunikasjonsrådgiver Lina Carsen i Widerøe at også de snur i saken.

– I lys av gårsdagens møte mellom flere næringslivsaktører, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet har Widerøe’s Flyveselskap bestemt å gjeninnføre Freia-produkter om bord, skriver hun i en SMS.

Kommunikasjonsrådgiver Carsen presiserer overfor VG at selskapet vil følge norske myndigheters sanksjonsliste.

SAS-boikott

Men ikke på alle flygninger vil det være mulig framover å få tak i sjokolade fra Freia. SAS står på sitt og dropper Mondelez-produkter om bord.

– For oss handler det om Mondelez som eier og deres rolle i Russland, noe Ukrainas liste synliggjør, ikke enkeltproduktene eller Freia som sådan, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS.

Mondelez-nekt på Stordalen-hoteller

Heller ikke Petter Stordalens hotellkjede Strawberry stopper boikotten av Freias eierselskap Mondelez.

– Vi har tatt et valg om å boikotte Mondelez på bakgrunn av våre verdier og vår støtte til Ukrainas rett til fred og frihet. Dette valget står vi for, men det er klart at en boikott kan kun lykkes med å få til en endring om den støttes av mange, sier bærekraftsdirektør Harald Bjugstad-Holm til NTB.

Overfor NTB har også Hurtigruten bekreftet at de ikke stanser pausingen i salget nå.

Ingen av dagligvarekjedene har ønsket å delta i boikotten, og det var de som ba om møtet med departementene for å få retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til denne og eventuelle lignende saker.

