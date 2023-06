Undersøkelse: Medvind for atomkraft i Norge

Det kommer fram i en undersøkelse InFact har gjennomført på oppdrag fra Nettavisen. Spørsmålet som ble stilt var: Bør Norge prioritere havvind eller kjernekraft?

Resultatene viser at 48,8 prosent vil satse på kjernekraft, 35,5 prosent på havvind – mens resten ikke vet. Blant dem som har en mening, er det 58 prosent som ønsker kjernekraft, mens 42 prosent ønsker havvind.

Målingen blir tatt godt imot av Jonny Hesthammer, tidligere professor ved Universitetet i Bergen. Han er nå sjef for Norsk kjernekraft AS, et selskap startet av milliardær Trond Mohn, mangeårig støttespiller for Arbeiderpartiet.

– Når nesten 60 prosent av de spurte som har en mening om det heller vil ha kjernekraft enn havvind, så er det et klart signal til regjeringen. Befolkningen er opptatt av klima, natur, forsyningssikkerhet og strømpriser. Da gir det mening å åpne opp for vurdering av alle energikilder som kan bidra til å dekke Norges økende kraftbehov, sier Hesthammer til avisen.

Havvind skulle ifølge regjeringen være lønnsomt, men nå er det klart at regningen trolig vil bli minst 23 milliarder kroner, bare for det første prosjektet, Nordsjø 2.

