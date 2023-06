Strømprisen i Midt-Norge kan stige 30 ganger i juli

– I fjor var det veldig godt med vannressurser i både Nord-Norge og Nord-Sverige. I år er ressurssituasjonen svakere enn normalt i Nord-Sverige, forteller senioranalytiker Lene Hagen i Volue til Europower.

På strømbørser som blant annet Nasdaq, kan markedsaktører handle strøm for leveranse de neste dagene, ukene, måneder, kvartal og år.

I kontrakten for juli har det den siste tiden vært en prisoppgang for alle prisområder, men spesielt for Midt-Norge. Der har kontrakten for leveranse av strøm i juli mer enn doblet seg siden slutten av mai.

Den stående prisrekorden på strøm i Midt-Norge for juli er fra 2018. Da ble prisen 49,6 øre/kWh. Ifølge prisene i markedet ser denne rekorden ut bli slått neste måned.

[ 2023 blir rekordår for solceller på privatboliger ]