Mobiler over hele Norge ulte i kor klokka 12 – DSB er fornøyd

– Med den informasjonen vi har tilgjengelig nå, ser det ut til at den tekniske utsendelsen har vært vellykket. Det er ikke avdekket noen feilmeldinger i systemet, noe som tilsier at det testen har blitt sendt ut som den skal, sier pressevakt Henriette Magnussen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Klokka 12 onsdag ringte og vibrerte mobiltelefoner over hele landet.

– Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon», skriver Nødvarsel på sine nettsider.

Testen skulle etter planen gå ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G.

Ikke alle fikk varselet

Selv om mange mottok signalet, var det flere som ikke fikk annet enn stillhet og svart skjerm fra mobilen sin.

– Dette kan skyldes flere ting som manglende dekning i 4G/5G, at telefonen ikke støtter Nødvarsel eller at programvaren i telefonen ikke er oppdatert, heter det i en pressemelding DSB sendte ut onsdag ettermiddag.

Magnussen forklarer at årsakene ligger hos de enkelte enhetene.

– Mange har ikke de rette programvareversjonene. Mange tror at de har siste versjon fordi de har automatisk oppdatering skrudd på, men mange har oppdateringer liggende som de har fått varsler om, men som de ikke har installert. Dette fant de også ut i Danmark, sier hun.

Tilbakemeldinger fra publikum

DSB får nå mange tilbakemeldinger fra publikum som ikke har mottatt varselet. DSB vil i samarbeid med Nkom gjennomgå og systematisere informasjonen for å se om det er områder, mobiltelefoner eller annet som utpeker seg.

– Vi har allerede mottatt tusenvis av utfylte skjemaer fra nødvarsel.no. Vi er veldig glade for at folk tar seg tid til å rapportere tilbake til oss, det gir oss verdifull innsikt, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Dersom man ønsker å gi tilbakemelding på om og hvordan man mottok testvarsel på sin mobil, kan man fylle inn skjema på nødvarsel.no. Der finner man også mye informasjon om Nødvarsel.

Samler inn data

– Nødvarselet sendes gjennom mobilmastene på samme måte som et radiosignal, så mottakere registreres ikke med mindre de gir oss beskjed. I løpet av dagen vil vi ha mer teknisk data, men det vil ta tid før vi vet hvor mange som mottok signalet, og hvordan publikum opplevde dette, forklarer Magnussen.

Magnusen sier til Aftenposten at DSB vil gjennomføre en undersøkelse i etterkant av varslingen, som de håper kan avdekke omfanget av feilen. I tillegg ber altså de publikum om å melde inn feil via nødvarsel.no

– Vi har sett nærmere på noen av tilbakemeldingene, og det skal vi fortsette å gjøre i dagene som kommer. Vi har sett at det er mottakere som ikke har fått varsel, og vi fortsetter å jobbe med å avdekke hva det skyldes.

Samtidig som det ble sendt ut nødvarsling på mobil, ble det også utført tester av Sivilforsvarets tyfoner. Resultatet av testen viste en uforutsett svikt ved 2,5 prosent av varslingsanleggene. Dette er en feilprosent på linje med de siste prøvene på landsbasis.

Krav for å motta varsel

Ifølge DSB kan disse enhetene motta Nødvarsel:

Android-telefoner med operativsystem Android 11 eller nyere

Smartklokker og -telefoner som har Android GO, støttes fra Android 13 og nyere

Apple-telefoner av typen Iphone 8 eller nyere og som er oppdatert med IOS 16.2 eller nyere

Apple Watch som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyere

Smartklokker som bruker Wear OS (blant annet klokker fra Samsung, Google, Fossil og TicWatch)

DSB opplyser at de allerede onsdag skal sende ut en rapport med informasjon om resultatene fra øvelsen.

