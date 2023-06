Elkjøp avblåser Freia-boikotten

– Vi har fra første dag bedt om råd og veiledning fra myndighetene, og vi opplever at dagens svar fra regjeringen er et signal om at det korrekte er å følge EUs sanksjonsliste og kun denne. Da gjør vi det, og på denne listen står ikke Mondelez, sier administrerende direktør Linda Frid Andresen i Elkjøp Norge.

Hun vedgår at debatten og balansegangen har vært krevende. Selskapet skriver at de «nå vil gå i nærmere dialog med Mondelez og andre leverandører som fortsatt opererer i Russland med mål om mer direkte påvirkning.»

En rekke selskaper har besluttet å boikotte Freia som følge av at morselskapet Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland.

Elkjøp selger fortsatt varer fra flere andre selskaper som også står på Ukrainas svarteliste over dem som har virksomhet i Russland.

Utenriksdepartementet inviterte tirsdag morgen næringslivsorganisasjoner og flere selskaper til møte. Der gjorde departementet det klart at de ikke kan ta stilling til en boikott av Mondelez-eide Freia, men at det må være opp til bedrifter og forbrukere.

Hotellkjeden Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels), flyselskapene SAS, Widerøe og Norwegian, samt Hurtigruten sier de holder fast på boikotten av Freia, skriver E24.

[ Trollet Trump. Sprekker han denne gangen? ]