Det bekrefter redaksjonssjef for humor i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, til Dagbladet.

– Dette er et fantastisk prosjekt som har dyrket fram flere morsomme talenter og som har betydd mye for NRK, men etter fem år har vi nå kommet til et punkt hvor vi skal omprioritere midlene til nye prosjekter, sier Resar til avisen.

Programmet ble startet opp i 2018 og har siden da publisert humorvideoer på Youtube og NRKs flater.

