Norgesgruppen: Boikotter ikke Freia nå

Saken er oppdatert

Til E24 forteller kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen at konsernet har gjort nøye vurderinger av sine rolle.

– Vi ser nå at det for oss er viktig å forholde seg til EUs gjeldende sanksjonsliste. På bakgrunn av det er det ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å boikotte Freia, sier hun.

– På nåværende tidspunkt er det ikke riktig og aktuelt å boikotte. Vi vil følge saken tett videre, sier Søyland videre.

Norgesgruppen eier butikkjeder som Kiwi, Meny og Joker.

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter fordi morselskapet Mondelez er blitt svartelistet av Ukraina. Bakgrunnen for det er at Mondelez fortsatt driver virksomhet i Russland.

Bunnpris-eier Christian Lykke gjorde det mandag klart at det er uaktuelt for kjeden å gå for boikott. Til E24 opplyste han at salget av Freia-produkter har økt de siste dagene.

Det er ikke kjent hva andre storaktører, som Coop Norge og Rema 1000. Coop har imidlertid bedt om et snarlig møte med næringsministeren for avklaringer.

Hurtigruten, Norwegian, SAS og Elkjøp er selskapene som boikotter Freia.