LO varsler gruppesøksmål – mener studenter kan ha krav på 160 millioner

Kravet gjelder ifølge LO urettmessig tilbakeholdelse av renter på boligdepositum som tilhører studentene. Varselet om kravet mot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO kom tirsdag.

– Vi har nå besluttet å ta rettslige skritt mot SiO ved å varsle et kollektivt søksmål. Saken handler om renteinntekter fra depositumskontoer som tilhører studentene, men som SiO har valgt å beholde. Vi mener at SiO, som Oslos største utleieaktør og en viktig tjenesteleverandør for studentene, må følge gjeldende lover og regler. Det er ingen god grunn til at de ikke betaler ut det de skylder studentene, sier studentrådgiver Lars Måseide i LO.