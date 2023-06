Høyre vil kutte i tannhelse og i fylkene for å få ned oljepengebruken

– Fremover står det norske samfunnet overfor store utfordringer, blant annet innenfor forsvar, klima, og det at vi blir flere eldre. Det øker behovet for å holde igjen på utgiftsveksten nå, slik at vi beholder handlingsrom til å løse disse utfordringene. En stor avveining i norsk politikk handler om velferd i dag mot velferd i morgen, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Helge Orten.

Totalt reduseres oljepengebruken med 5,2 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til årets budsjett.

Bekymret for pengebruken

I enigheten mellom regjeringspartiene og SV, som ble lagt fram tirsdag formiddag, økte imidlertid pengebruken med 1,5 milliarder kroner fra det opprinnelige forslaget – og partiene fikk kritikk av Høyre.

– I høst var regjeringspartiene opptatt av at vi måtte bruke mindre penger for å dempe presset på renten og folks økonomi. Nå virker de å ha glemt egne advarsler. Vi er bekymret for hva økt pengebruk og manglende vilje til reformer vil bety over tid, sier Orten.

Høyre er nå klare med sin kuttliste for å få ned oljepengebruken. Et av de største kuttene skjer i overføringene til fylkene, som får 1,1 milliarder kroner mindre å rutte med neste år.

Partiet gjør også et grep for å hente ut mer penger fra Statkraft. Dette omtales på denne måten: «Økt utbyttegrad for internasjonal virksomhet trer i kraft fra og med statsbudsjettet 2023». Totalt frigjør dette 1,27 milliarder kroner.

Mer penger til private helsetjenester

Høyre vil også kutte i tannhelsereformen ved å avvikle ordningen for aldersgruppen 21–24 år. Dette gir en innsparing på totalt 420 millioner kroner.

Partiet foreslår også å kutte bevilgningene til drift, vedlikehold og investeringer hos Bane Nor. Totalt er det snakk om 540 millioner kroner.

Blant satsingene hvor Høyre vil øke budsjettet, er blant annet 300 millioner kroner til å reversere kutt i øving og trening i Forsvaret, 40 millioner kroner mer til politiet, 300 millioner kroner til sykehusene til å kjøpe privat kapasitet, og 50 millioner kroner til å styrke frivilligheten innenfor rus og psykisk helse.

Ap reagerer

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, mener Høyres forslag er «lite trivelig lesning for mange».

– Vi forstår hvorfor de har holdt dette skjult lengst mulig. De har ikke prøvd å få oppmerksomhet rundt sitt alternativ, og det skjønner jeg, sier han til NTB.

Han mener Høyres budsjett inneholder flere kutt som man ikke vet konsekvensene av. Blant annet kuttes det 500 millioner kroner i bistandsbudsjettet i penger som skal gå til skogsatsing.

Knutsen er også usikker på hva Høyres grep med Statkraft innebærer og sier de må se nærmere på det.

– De andre kuttene deres vil føre til en dyrere hverdag for mange, sier han.

Rødt reagerer

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen er ikke imponert over det Høyre nå legger fram.

– Snakk om å gå opp som en bjørn og ned som en skinnfell. Høyre har i flere uker blåst seg opp på å kritisere oljepengebruken, men kutter bare en brøkdel selv. Hvis de seriøst mener at 5 milliarder er det som tipper et budsjett på 1800 milliarder fra «ansvarlig» til «uansvarlig», bør de lære seg gangetabellen, sier hun.

Hun reagerer spesielt på at Høyre kutter 100 millioner kroner til Skatteetaten.

– Skatteetaten sikrer inntektene til fellesskapet. Med mindre penger blir det færre kontroller og lettere for de som vil jukse. Det er dypt uansvarlig, sier hun.

