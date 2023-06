Det opplyser administrerende direktør Paal Hennig-Olsen i Hennig-Olsen Is til NRK.

Stadig flere selskaper har stoppet salget av Freia-produkter i protest mot at morselskapet Mondelez ikke har stanset virksomheten sin i Russland.

Hennig-Olsen sa mandag at de skulle ha et møte med Freia for å diskutere saken.

