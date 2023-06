Politiet: Mindreårig gutt sto bak trussel mot pride-undervisning i Vadsø

Det opplyste politiet på en pressekonferanse sammen med Vadsø kommune mandag ettermiddag.

Skolen ble stengt som følge av trusselen, og politiet iverksatte tiltak.

– Det ble gjort omfattende etterforskning med flere politidistrikt. På formiddagen i dag kom vi på sporet av en mindreårig gutt bosatt i et annet politidistrikt. Lokalt politi der tok kontakt med vedkommende, som har vært inne til avhør. Informasjonen vi har nå, tyder på at det var han som sto bak, sa politioverbetjent Endre Grane på pressekonferansen.

De opplyser videre at de per nå ikke har informasjon om at det lå politiske motiver bak hendelsen.

– Vi har heller ikke indikasjoner på at vedkommende har kapasitet eller motivasjon til å faktisk gjennomføre et slikt angrep som var beskrevet i trusselen, sier politiet.

De sier gutten vil bli fulgt opp av lokalt politi og andre offentlige hjelpetjenester, på grunn av hans unge alder. Politiet understreker at de ser alvorlig på slike trusler.

– Trusler av denne typen er egnet til å framkalle alvorlig frykt, og politiet ser alvorlig på dette. Dette fikk store konsekvenser for mange berørte, og skolen måtte stenge ned, sier politiet.

