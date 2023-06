Brannen i Oslo sentrum fremdeles ikke slokket: – Et bygg som i verste fall kan rase

Det begynte å brenne på takterrassen i den åtte etasjer høye kontorbygningen i Grensen ved 18-tiden søndag. Søndag kveld trodde brannmannskapene at de hadde situasjonen under kontroll, men ved 23.30-tiden blusset brannen opp igjen.

– Det jobbes fremdeles for fullt, og vi holder brannen noenlunde i sjakk, sier vaktkommandør Robert Gudmundsen i Oslo brann- og redningsetat til NTB ved 13.30-tiden.

– Det er ikke noen fare for spredning akkurat nå, men brannen er ennå ikke slokket, sier Gudmundsen videre.

Vaktkommandøren opplyser at det skal settes i gang rivingsarbeid på takterrassen. Dette skal gjøre det lettere å komme til med slokkingen.

– Dette skjer med kranbiler, og vi planlegger å starte opp det arbeidet rundt klokken 17.00, sier Gudmundsen.

– Et bygg som i verste fall kan rase

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i politiet sier at de er på plass for å sikre at folk holder avstand, slik at brannvesenet får gjort sin jobb.

– Dette er et bygg som i verste fall kan rase, så ingen skal forbi politiets sperringer, punktum, sier Hekkelstrand til NTB like etter klokken 13.30.

– Ser dere på det som sannsynlig at bygget kan rase?

– Foreløpig ser det ikke ut til at det skal skje, men det er jo noe man har i bakhodet.

Hekkelstrand opplyser at Grensen mest sannsynlig vil være stengt i et par døgn.

Like etter klokken 14 opplyser Sporveien på Twitter at Stortinget stasjon stenges på grunn av brannen. De skriver at T-banen vil passere stasjonen uten av- eller påstigning.

Ingen skadd

Ingen er kommet til skade i brannen. Det bor ikke folk i den brennende bygningen, men det er en rekke virksomheter som leier lokaler der. Vaktkommandør Gudmundsen opplyser at det pågår sikring av verdier hos selskapene som holder til i bygget.

Gården som brenner, Grensen 17, ble reist av livsforsikringsselskapet Norske Folk i 1899. Bygningen fikk et påbygg på toppen i 1970 og brannen startet i dette påbygget.