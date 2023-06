SV tror på miljøseier i budsjettforhandlingene

Det forventer SV at de får, opplyser en sentralt plassert kilde til NTB.

Lørdag var det pause i forhandlingene, men partene skal møtes igjen søndag kl. 14, får NTB opplyst.

Siden 23. mai har regjeringspartiene Ap og Sp forhandlet med SV om budsjettet. Etter det NTB kjenner til, er klima og miljø nok en gang det vanskeligste punktet i forhandlingene.

Vil ha kombo av miljøtiltak

I tidligere runder har SV greid å hale i land en oljeseier, som stans av 26. konsesjonsrunde i hele stortingsperioden, men kilder sier til NRK at det denne gangen er sterk motvilje i regjeringspartiene mot å gi SV en ny oljeseier - som vern av sårbare områder, stans i oljeaktivitet lengst nord og skroting av de gunstige vilkårene for oljebransjen i den omstridte oljeskattepakken.

Men SV er denne gangen ikke på jakt etter en slik seier, men vil heller ha en kombinasjon av ulike tiltak som bidrar til å kutte utslipp, som økte miljøavgifter og strengere krav til nullutslippsteknologi, opplyser NTBs kilde.

Dyrtiden har også medført at SV, som har satt kampen mot Forskjells-Norge øverst på dagsordenen, vil ha mer til sosiale ytelser som barnetrygd og sosialhjelp.

Fra før er det kjent at både SV og Rødt går inn for å øke bostøtten og endre bostøtteforskriften slik at folk ikke mister støtten om de får noen kroner mer i trygd eller strømstøtte.

[ – Det har spredd seg i USA. Nå er det dessverre kommet til Norge ]

Kan plusse på mer

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 11. mai, hadde regjeringen plusset på nesten 56 milliarder oljekroner sammenlignet med statsbudsjettet for 2023. En kilde opplyser til NTB at forhandlingene med SV trolig vil resultere i ytterligere påplussinger. Blant annet kan oljepengebruken økes noe - men ikke så mye at det sprenger handlingsregelen på 3 prosent. Det vil si godt under 1 milliard kroner.

En annen måte å skaffe penger på, er å endre anslagene for hvor mye penger som må settes av til ulike formål, ifølge kilden.

Hva det endelige resultatet blir, skal etter planen legges fram onsdag neste uke. Men aller siste frist er fredag. Da skal nemlig budsjettet vedtas i Stortinget.

[ Svenskene mener at landet utvikler seg i feil retning. Det har de dessverre rett i ]

[ Dette er de beste seriene på Netflix nå ]