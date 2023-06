Bunnsolid borgerlig flertall

Meningsmålingen er gjennomført av Norfakta på vegne av Klassekampen og Nationen.

De borgerlige får til sammen 93 mandater, mens de rødgrønne har beskjedne 73, svært langt unna de 85 representantene som trengs for gjenvalg.

Regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville fått kun 47 mandater, og med de 14 mandatene til samarbeidspartiet SV ville de totalt ha kommet opp i bare 61 mandater.

Høyre alene får hele 59 mandater, langt flere enn de to regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet hadde kanskje satt sin lit til at det å få nytt blod inn i ledelsen, med nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, skulle gi partiet et løft. En framgang på 1,4 prosentpoeng viser at det ikke har slått til og er solid innenfor feilmarginen.

Hele målingen (endring fra forrige måned i parentes):

Rødt 5,8 (+0.5), SV 7,9 (-0,5), Ap 18,4 (+1,4), Sp 6,5 (+0,6), Venstre 4,0 (-1,5), KrF 4,1 (-0,1), Høyre 31,6 (-0,2), Frp 13,0 (+0,7), MDG 3,3 (-0,3), andre partier 5,4 (-0,6).

I sekkeposten «andre» er det Næringspartiet og Sentrum som er et hestehode foran de øvrige, begge med 1,3 prosents oppslutning.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 6. og 7. juni blant et representativt utvalg på 1002 personer.

