Kulturministeren lanserte stortingsmeldingen «Kunstnerkår»: – Vil styrke kunstnernes kår

– Regjeringens ambisjon er å sammen med kommunesektoren, legge til rette for nye etableringer, flere oppdrag og tydeligere kunstnerpolitikk på alle forvaltningsnivå. Vi skal jobbe systematisk med regionene framover for å få det til, sier Trettebergstuen.

I meldingen foreslår regjeringen blant annet å utarbeide en strategi for rimelig betaling til kunstnere og forslag til overordnet verdiprinsipp for rimelig betaling for kunstnerisk arbeid.

– Vi må sørge for at kunstnerne våre har gode arbeidsvilkår og at de får rimelig betaling for jobben de gjør.

