– Dette er blant de verste angrepene i Norge i nyere tid og rapporten peker på at mye gikk galt. Da kan ikke Stortinget ta ferie før ministeren har redegjort for rapporten og det må avklares at Stortinget skal ha en rolle i det videre arbeidet, sier stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland, som sitter i justiskomiteen for SV, til NTB.

Basert på den informasjonen som er framkommet, er det nødvendig at Stortinget involveres, poengterer han idet evalueringsrapporten etter masseskytingen i fjor blir offentliggjort.

– Dette er rystende lesning, sier han om evalueringen av håndteringen til politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må komme til Stortinget allerede torsdag ettermiddag, krever Unneland. I utgangspunktet må hun svare på hans ønske om en redegjørelse, men det vil bli en begrenset debatt om rapporten, hvor alle partier og statsråden deltar.

– Jeg har bedt presidentskapet hasteinnkalle justisministeren til Stortinget allerede i dag, sier han.

– Vi er i pridemåneden

Vanligvis ville en slik forespørsel blitt henvist til for eksempel spørretimen, men sommeren står for døra og det skal ikke holdes flere spørrerimer før Stortinget tar ferie. Når ingen andre parlamentariske verktøy lar seg bruke, åpner Stortingets forretningsorden for å kunne kalle inn regjeringsmedlemmer «ved møtets avslutning».

Det er denne sjeldent brukte unntaksbestemmelsen Unneland benytter seg av for å få det videre arbeidet med evalueringen inn i Stortinget.

– Vi er i pridemåneden juni og det ville vært helt uholdbart dersom Stortinget ikke diskuterer denne rapporten før til høsten, sier Unneland.

Han har tidligere gått langt i å antyde at det er behov for en ekstern granskning av hendelsene 25. juni. Evalueringen som er gjennomført på oppdrag fra Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste, har hatt et for snevert mandat og evalueringsutvalgets sammensetning har for snever representasjon, mener han.

Kunne vært avverget

Evalueringen av politiet og PSTs håndtering av terrorskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor, viser blant annet at angrepet muligens kunne ha vært avverget hvis PST hadde håndtert informasjon fra Etterretningstjenesten på en annen måte.

To menn ble drept da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er et populært samlingssted for det skeive miljøet.

Ni personer ble skuddskadd og flere andre skadd under dramaet.

Matapour er siktet for drap og drapsforsøk med terrorhensikt. Det er en utbredt oppfatning at angrepet trolig var en terrorhandling rettet mot det skeive miljøet i Oslo. En av de siktede er den ytterliggående islamisten Arfan Bhatti.

Matapour har ikke forklart seg for politiet. Bhatti sitter fengslet i Pakistan, men avviser å ha hatt noe med skytingen å gjøre.

