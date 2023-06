Ny Oslo-måling: De borgerlige hårfint i tet

I målingen som Respons Analyse har gjort for VG, får de borgerlige partiene 30 mandater mot 29 til dagens Ap-ledede koalisjon. Går det den veien i valget i september, må byrådsleder Raymond Johansen forlate posten etter å ha styrt Oslo siden 2015.

Høyre gjør det desidert best i målingen og får 36 prosent, en framgang på 10,6 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Arbeiderpartiet får på sin side 17,1 prosent, en tilbakegang på 2,9 prosentpoeng.

MDG blir nesten halvert på målingen med en tilbakegang på hele 6,6 prosent. Men partiet får fortsatt en oppslutning på 8,7 prosent, noe som er rundt dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet.

SV kan derimot juble over sterk framgang. Partiet får 14,7 prosent, 5,6 prosent mer enn i forrige valg. Også Venstre vokser 1,1 prosentpoeng til 7,9 prosent.

Frp krymper med 1,7 prosentpoeng til 3,6 prosent og mister oppslutning til trorss for at Bompengepartiet, som tok velgere fra Frp for fire år side, ikke ligger an til et eneste mandat. Rødt faller marginalt med 0,5 prosentpoeng, men gjør samtidig sin dårligste Oslo-måling siden 2017.

Målingen baserer seg på svarene til 800 respondenter og har en feilmargin på mellom 2 og 3,5 prosentpoeng.

