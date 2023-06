Naboer på Bøler kan bevege seg som normalt etter gifthendelsen

– Vi er ferdige med saneringen i fellesarealene. Det betyr at øvrige beboere og naboer kan bevege seg som normalt, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæther i Oslo politidistrikt til NTB.

Leiligheten der stoffet ble funnet jobbes det fortsatt med torsdag kveld.

Det var klokken 16.09 at politiet fikk melding via AMK om at en tenåringsgutt ha følt seg uvel noen timer etter at han fikk et flytende stoff på armen.

Store områder ble sperret av og det ble startet saneringsarbeid i området.

Politiet har ikke gått ut med hvilket stoff det er snakk om, men innsatsleder Tore Barstad omtalte det aktuelle stoffet som «svært giftig».

– Dette er et stoff vi betegner som ekstremt giftig og veldig farlig. Når vi får slike telefonhenvendelser, finnes det prosedyrer for hvordan vi skal hente ut en pasient, rense ham og fraktes til sykehus på en sikker måte.

Gutten er siktet for å ha utsatt allmennheten for fare.

