SV og regjeringen enige om økonomisk tiltakspakke for Øst-Finnmark

Av Daniel Lundby Olsen/NTB og Anne Skifjeld/NTB

– Russlands angrepskrig i Ukraina har endret Europa. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen får også konsekvenser for Norge. Vi ser at folk og næringsliv i Øst-Finnmark er blitt særlig hardt rammet. Med denne enigheten kan jeg forsikre folk i Øst-Finnmark om at regjeringen, sammen med SV og resten av det norske fellesskapet, stiller opp, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Aktivitet i Øst-Finnmark er av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet, påpeker statsministeren.

– Det ligger mye viktig kompetanse i regionen som vi skal bevare og utvikle, tilføyer Støre.

Sammen med SV har regjeringen blitt enige om en aktivitetspakke for Øst-Finnmark på til sammen 105 millioner kroner i 2023.

– Det er viktig å bygge et samfunn som gir varige strukturer, lokalt aktivitet og tilstedeværelse, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

En rekke tiltak

Enigheten består av en rekke tiltak som skal bidra til å styrke næringslivet, bevare og utvikle nye arbeidsplasser og forsterke infrastruktur. Støre uttaler at de har hatt god dialog med lokale myndigheter, partene i arbeidslivet og næringslivet i Øst-Finnmark.

Blant annet er går det 39 millioner til ulike tiltak under Kommunal- og distriktsdepartementet, det går 20 millioner til bedriftsrettede virkemidler og kommunale næringsfond, og 15 millioner til å opprettholde intensivberedskapen vil Finnmarkssykehuset i Kirkenes.

– Vi trenger tiltak som bidrar til utvikling av tjenester, gode lokalsamfunn og et robust næringsliv, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Sanksjonene mot Russland har påvirket norske bedrifter

Den siste tiden har det vært strid om skipsverftet Kimek i Kirkenes. I mai truet direktør Greger Mannsverk å sparke alle ansatt om bedriften ikke fikk ferdigstille to russiske fiskefartøy. Det fikk Kimek til slutt lov til av UD.

Skipsverftet kunnet ikke ferdigstille arbeidet grunnet sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

– Det er viktig for oss som land at det bor folk i Finnmark og i Øst-Finnmark. Vi må legge til rette for at det er arbeidsplasser, industri og et godt tilbud for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

