Høye priser gjør oss mindre sosiale

Over 40 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de har kuttet i sosiale ting som å gå ut og spise middag på restaurant, gå på konserter, ta en tur på byen med venner og kinobesøk.

Rådgivende lege Helge Skjerven i forsikringsselskapet Frende mener dette er bekymringsfullt.

– Samles rundt en regning

– Penger er viktig for å passe inn, både som barn og voksen. Selv om det egentlig er gratis å være med venner, samles vi ofte rundt noe som ender med en regning. Den er blitt vanskelig å betale for mange nå som boliglånet og matprisene har skutt i været, sier Skjerven.

Det er Norstat som har utført undersøkelsen for Frende, og hele 56 prosent av de 1000 spurte sier at de har fått dårligere råd det siste året. Ytterligere 10 prosent er usikre. Kun 34 prosent sier at de ikke føler de har dårligere råd enn for et år siden.

Fire av fem kutter kostnader

55 prosent sier de har kjøpt færre eller billigere matvarer, 47 prosent har satt ned temperaturen i boligen sin, og 42 prosent går sjeldnere ut på sosiale ting. 31 prosent svarer at de har kuttet i reiser og/eller ferier.

– Det er bare 21 prosent som sier at de ikke har kuttet kostnader det siste året. Det betyr at fire av fem har gjort det. Det er høye tall, sier Skjerven.

Han er redd for at dyre tider bidrar til at de som har minst fra før kan bli ekstra isolerte og ensomme, og ber de som sliter med økonomien om å snakke med noen som man stoler på.

