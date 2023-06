Flygerforbundet bekymret for flysikkerheten i sommer

– Krigen om billige flybilletter kan i verste fall bli fatal, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

Wasland peker på at det øverste europeiske luftfartsorganet Easa tirsdag utstedte en såkalt sikkerhetsbulletin, hvor de omtaler trusler luftfarten står overfor. Der heter det at presset mot flybesetninger er så stort at de frykter for flysikkerheten.

– Dette er en dramatisk erkjennelse av at kappløpet mot bunnen går raskere enn man fryktet, sier Wasland.

– Går i gal retning

– Fagbevegelsen har advart mot dette i flere år. At det øverste luftfartsorganet i Europa nå tar tak i dette, viser at utviklingen har gått i gal retning altfor lenge. Nå må arbeidshanskene på for virkelig å ta tak i dette før det er for sent, advarer Wasland.

Easa ber i sikkerhetsbulletinen innstendig flyselskapene om å prioritere flysikkerheten i sommer over kommersielle interesser.

Årsaken er at pandemien førte til at et stort antall ansatte ble sagt opp innen luftfarten. Nå som det er økende reiselyst blant folk, håper flyselskapene å tjene inn så mye som mulig av det de tapte under pandemien, på tross av at de nå har begrensede ressurser sammenlignet med før pandemien.

– Må stramme inn regelverket

Wasland tror ikke EASAs oppfordring blir fulgt på grunn av den knallharde konkurransen. Han mener europeiske politikere må på banen, og viser til USA.

Etter en tragisk flyulykke i 2009 viste undersøkelsene at pilotene gjorde flere feil fordi de var utmattede før ulykken. Etter dette ble regelverket for arbeidstid strammet inn.

– Her i Europa går utviklingen stikk motsatt vei. Dette må stoppes nå, avslutter Wasland.

