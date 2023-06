Valgstyret i Oslo tar ikke klage til følge – vil frita Solås fra Frp-lista

Dermed går klagen videre til Kommunaldepartementet, som er endelig klageinstans og vil avgjøre om Solås fritas eller ikke.

Solås er fratatt sitt medlemskap i Frp og har bedt om å få trekke seg fra partiets liste, etter «uønsket atferd» på et nachspiel på Frps landsmøte.

25. mai vedtok et enstemmig valgstyre i Oslo å frita den ekskluderte listetoppen fra Frps valgliste.

Saken rundt Solås har ført til forvirring om valgreglene. Den tidligere listetoppen har søkt fritak fra å stå på Frps liste i kommunevalget til høsten etter en mye omtalt nachspielhendelse.

Fristen for dette gikk ut 2. mai, men i Oslo har både valgstyret og bystyrets sekretariat innvilget fritak etter fristen.

Bak klagen står Magnus Forsberg, som blant annet spaltist i Dagsavisen, der han omtales som jurist og samfunnsdebattant fra Oslo. Han viser til et brev fra Kommunaldepartemente 16. mai til Steinkjer kommune, hvor de skriver at det bare er mulig å trekke seg det bare er mulig hvis det skyldes forhold vedkommende «ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse».

