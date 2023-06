Takako Ellefsen (83) får likevel opphold i Norge

– Hun har fått opphold, og de legger vekt på hennes tilknytning til Norge i tillegg til alderen hennes, sier Ellefsens advokat Alexander Nyheim Jenssen til Aftenbladet.

Tidligere besluttet Utlendingsnemnda at Ellefsen, som var gift med en nordmann i 46 år, måtte reise tilbake til Japan - hvor hun kommer fra opprinnelig. Dette skyldtes at ekteparet hadde bodd mange år i utlandet. I desember 2022 bestemte Utlendingsnemnda seg for å se på saken på nytt.

Nå får altså 83 år gamle Ellefsen likevel opphold i Norge. Ektemannen Karsten Ellefsen døde i 2009.

Ellefsen har ytret ønske om å bo hos sin datter i Stavanger og å bli begravet ved siden av sin ektemann når den tid kommer.

– Jeg er så veldig glad, jeg vil si takk for støtten jeg har fått. Tusen takk, sier Takako Ellefsen til Aftenbladet.

Også datteren til Ellefsen takker for støtten.

