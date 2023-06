Person funnet bevisstløs i båt i Skjebergkilen – fraktet til sykehus

Meldingen om hendelsen kom fra en person på land som observerte vedkommende.

– Det viste seg at det var to personer om bord i båten, sa redningsleder Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til NTB ved 10.15-tiden.

Klokka 10.48 opplyser HRS at et redningshelikopter har fraktet personen til sykehus. Tilstanden er ukjent.

Øst politidistrikt skriver på Twitter ved 12-tiden at etterforskning viser at båten har kjørt inn i fjæresteinene ved Brudeskjæret i Skjebergkilen. Ifølge politiet var det én person i båten da dette skjedde. De opplyser at personen er skadd og får behandling på sykehus.

Redningshelikopter og helseressurser vil ivareta de to personene.

