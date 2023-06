Mann dømt til fem års fengsel for overgrep mot to kusiner

Mannen har ifølge dommen utsatt den ene kusinen for grove voldtekter fra hun var ni år gammel. Handlingene vedvarte i fem og et halvt år. Mannen har nektet skyld for dette, skriver Bergens Tidende.

Han er også dømt for seksuell omgang og handling med en annen kusine.

Mannen var under 18 år da overgrepene startet, men ifølge dommen fortsatte de også etter at han ble myndig.

Forsvarer Kathrine Liland sier til NTB at hun ennå ikke har fått gått igjennom dommen med sin klient.

– Derfor har han ikke gjort seg opp noen mening om den ennå.

(©NTB)